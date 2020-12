Ein besorgter Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Jockgrim meldet Heilig Abend gegen 20 Uhr Brandgeruch im Haus. Eine Polizeistreife vor Ort suchte nach der Ursache: Ein 45-jähriger Anwohner des Mehrfamilienhauses versuchte in seiner Wohnung ein Spiegelei über einem Teelicht zu braten. Es sei dann Rauch entstanden, der in den Flur des Mehrfamilienhauses gezogen ist. Das es sich bei der Handlung um eine schlechte Idee handelte, wurde dem Anwohner dann auch klar. Eine Gefahr für die Anwohner bzw. das Gebäude bestand zum Einsatzzeitpunkt nicht.