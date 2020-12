Der Speyerer Weihbischof Otto Georgens vollendet am Mittwoch sein 70. Lebensjahr. Der Pfälzer, der in Weisenheim am Berg aufgewachsen ist, wurde vor 25 Jahren vom damaligen Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof ernannt. In seinem Amt vertritt er den Diözesanbischof bei Kirchweihe, Priester- und Diakonenweihe und bei der Spendung des Firmsakraments.

Georgens nimmt als Delegierter der Deutschen Bischofskonferenz an der Vollversammlung der französischen Bischöfe teil. Eine Funktion, die er gerne ausübt, da ihm Frankreich auch persönlich am Herzen liegt. Im Bistum trägt er Verantwortung für die weltkirchlichen Aufgaben. Bei seinen Reisen nach Asien, Afrika und Lateinamerika setzt er auf persönliche Begegnungen. Der Geistliche ist überzeugt, dass die katholische Kirche in Deutschland wertvolle Impulse aus anderen Ländern aufnehmen kann. In der Diözese Speyer wird Georgens auch wegen seiner Lebens- und Menschennähe geschätzt.