Die Ahorn Camp GmbH & Co KG will an ihrem Sitz in Speyer eine neue Unternehmenszentrale bauen. Auf einem rund 20.000 Quadratmeter großen Gelände direkt am Rhein soll das neue Hauptquartier für rund 12 Millionen Euro entstehen. Das kündigte Alexander Reichmann von der Ahorn-Geschäftsleitung gegenüber der RHEINPFALZ an. Wann mit der Maßnahme begonnen werden kann, steht indessen noch nicht fest.

Ahorn Camp verfügt momentan über vier Standorte in Speyer sowie Niederlassungen in Dietzenbach (Hessen) und Mülheim (Nordrhein-Westfalen). In Speyer sind insgesamt unverändert 60 Mitarbeiter beschäftigt. Ahorn will die Anzahl der Stellen jedoch um sechs erhöhen und auch drei Auszubildende einstellen. In Dietzenbach arbeiten 15 Menschen für Ahorn, in Mülheim fünf. Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier