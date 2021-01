Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann wird auf ärztlichen Rat eine zweimonatige Auszeit nehmen. Diese persönliche Mitteilung machte der Geistliche am Ende der digitalen Diözesanversammlung am Samstagnachmittag.

Er sei schon seit einiger Zeit in einer gesundheitlich etwas angeschlagenen Verfassung, sagte der Bischof. Die letzten Monate seien sehr kräftezehrend gewesen, und er sei immer wieder an die Grenzen seiner persönlichen Belastbarkeit gestoßen. „Ich bin Ihr Bischof, doch ich habe wie alle Menschen meine persönlichen Stärken, Schwächen und auch Grenzen dessen, was ich an Belastungen tragen und ertragen kann.“

Deshalb habe er sich auf ärztlichen Rat hin dazu entschieden, die kommenden zwei Monate eine persönliche Auszeit zu nehmen. Er werde sich an einen ruhigen Ort außerhalb der Diözese begeben. „Dort will ich versuchen – auch mit ärztlicher Unterstützung – wieder zu Kräften zu kommen und mich etwas zu regenerieren“, erklärte Wiesemann.

An die Diözesanversammlung gewandt, sagte er: „Bitte machen Sie sich um mich nicht allzu viele Sorgen. Wir Westfalen haben ein robustes Naturell.“

Die Vertretung in der Leitung des Bistums übernimmt Generalvikar Andreas Sturm, die anfallenden bischöflichen Amtshandlungen Weihbischof Otto Georgens.