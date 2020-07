Zwei positive Corona-Befunde sind unter den 110 Abstrichen, die am Mittwoch im Abstrichzentrum Speyer genommen wurden, nachdem in der Kita „Villa Kunterbunt“ und in einer Klasse des Hans-Purrmann-Gymnasiums je ein positiver Fall bekanntgeworden war. 108 Befunde waren negativ. „Es handelt sich um zwei Erwachsne, die weder einen Bezug zur Kita noch zum HPG haben“, sagte die Sprecherin der Stadt, Lisa Eschenbach, am Freitag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Ein Betroffener wohnt in Speyer, einer im Rhein-Pfalz-Kreis. Die Ergebnisse der Abstriche von Donnerstag und Freitag, darunter die der zwölf Berufsschüler und deren vier Lehrkräften, sollen am Montag vorliegen.