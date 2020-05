Nasse Überraschung am Montag gegen 15.25 Uhr auf der Maximilianstraße: Plötzlich schießt in Höhe Brillen-Fielmann eine Wasserfontäne in die Höhe – wie das Foto der Speyererin Margitta Hofmann zeigt, die wie viele andere Passanten im richtigen Moment vor Ort war. Was war passiert? Die derzeit dort mit Fugenarbeiten beschäftigte Firma benötigt Wasser. Um das fließen zu lassen, wird ein Standrohr auf einen Hydranten gesetzt. „Offenbar ging dabei gestern etwas schief. Das Standrohr hat sich gelöst und die Wasserfontäne ist in den Himmel geschossen“, informierte Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. Glück im Unglück: Ein Mitarbeiter der Stadtwerke, auf einem Kontrollgang in der Nähe, hat sofort gehandelt, wie Stadtwerke-Sprecherin Angela Sachweh informierte. „Das Wasser musste kurz abgestellt werden, um an der Austrittsstelle zu arbeiten. Nach knapp 30 Minuten war das Wasser gestoppt.“ Rund 30 Kubikmeter Wasser waren nach ihren Angaben weggelaufen.