Schwere Schäden haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf der Baustelle der Salierbrücke angerichtet. Wie Clara Reuß, Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, auf Anfrage der RHEINPFALZ am Montag mitgeteilt hat, ist der Bauzaun fast auf der ganzen, 270 Meter langen Vorlandbrücke umgeworfen worden, sind außerdem die Geh- und Radwegbeleuchtung zerstört sowie eine Schrankenanlage und weitere Teile der Baustelleneinrichtung beschädigt worden. „Derzeit erfolgen Aufräumarbeiten und Reparaturen. Es wurde bereits Anzeige erstattet und Beweise aufgenommen und gesichert. Die Ermittlungen laufen“, informiert Reuß. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Schäden zu einer Verzögerung der Brückensanierung führen werden. Erst vor wenigen Tagen hat das Regierungspräsidium als zuständige Behörde für das Projekt mitgeteilt, dass die Sanierung voraussichtlich Ende 2021 und nicht erst, wie zwischenzeitlich angenommen, im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein wird. Auch in den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Beschädigungen auf der Brücke, insbesondere an den Schrankenanlagen, gegeben.