Strafrechtliche Ermittlungen wegen Bedrohung, Beleidigung, Amtsanmaßung sowie dem Verstoß gegen das Waffengesetz hat die Polizei in Speyer am Montagnachmittag gegen einen 48-jährigen Schifferstadter eingeleitet. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hatte sich der Mann um 16.05 Uhr am Postplatz Speyer gegenüber drei Frauen zunächst in verbal aufdringlicher Weise als Polizist ausgegeben. Als ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde und den Beschuldigten von den Frauen wegzog, schob der 48-Jährige seine Lederjacke zur Seite und präsentierte dem Passanten so in bedrohender Weise eine mitgeführte Schreckschusswaffe. Zudem beleidigte er den Passanten durch das Zeigen des Mittelfingers. Eine hinzugerufene Streife hat den Schifferstadter kontrolliert und die Schreckschusswaffe sichergestellt.