Strafrechtliche Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung hat die Polizei am Sonntag gegen einen derzeit noch unbekannten Fahrer eines Mercedes mit der Ortskennung Bad Dürkheim eingeleitet. Hintergrund: ein Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, der gegen 14 Uhr in der Straße Am Technikmuseum eskaliert sei.

Der Unbekannte sei dort – von der Industriestraße kommend – in der Tempo-30-Zone dem 41-jährigen Anzeigenerstatter aus dem Rhein-Pfalz-Kreis extrem dicht aufgefahren. Dann habe er den VW Golf des Geschädigten im Überholverbot überholt und das Auto quergestellt, um den anderen an der Weiterfahrt zu hindern. Die Polizei: „Im weiteren Verlauf verließen beide Fahrer ihre Fahrzeuge, und es kam zu einem Streitgespräch. Dabei packte der Beschuldigte den Geschädigten am Kragen und drückte ihn auf die Motorhaube des Golfs und beleidigte diesen.“ Der Geschädigte habe sich losreißen können, der Beschuldigte sei geflüchtet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben hierzu machen können. Kontakt: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.