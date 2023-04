Rätselraten zur Zukunft des Speyerer Großaquariums Sealife

Das Sealife ist seit Anfang April nicht mehr geöffnet, obwohl für diesen Monat „Piraten-Themenwochen" angekündigt waren. Genaue Gründe dafür liefert das Unternehmen bislang nicht.

Corona bleibt ein Thema am Arbeitsplatz Für Betriebe gelten keine gesetzlichen Corona-Schutzvorschriften mehr. Das heißt nicht, dass Abstand halten, Hygiene und richtiges Lüften nicht mehr wichtig wären – zumal es immer noch eine steigende Anzahl an Fällen einer Covid-19-Berufserkrankung gibt.

Zwei tote Kinder gefunden – Medien: Mutter festgenommen Nach dem Fund von zwei toten Kindern am Ostersonntag in einer Wohnung im baden-württembergischen Hockenheim sind noch viele Fragen offen. Die Ermittler gehen aber nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass die sieben und neun Jahre alten Geschwister getötet wurden.

Apothekenkammer: Medikamentenknappheit hält an „Eltern müssen teilweise reihenweise Apotheken abklappern, um Säfte für ihre Kinder zu bekommen", sagt der Präsident der Landesapothekenkammer, Peter Stahl. Es bestehe seit Monaten ein großes Problem bei der Versorgung mit Amoxicillin, einem Standard-Antibiotikum.

Warum es gut ist, mit 59 einen neuen Job anzufangen Mit 59 kündigen und das machen, woran das Herz hängt – Silvia Gonsior aus Speyer hat den Sprung gewagt. Sie erzählt als freie Rednerin nun die Lebensgeschichten von Menschen oder fasst sie in Büchern zusammen. Früher hat sie das städtische Beschwerdemanagement aufgebaut. Das hilft ihr heute.

10 Dinge, die Sie über Spargel wissen sollten Spätestens Mitte April heißt es: Ran an die Stangen! Dann schlägt das Spargelherz höher. Sie wollen nicht nur mitschlemmen, sondern auch mitreden? Hier gibt es Gesprächsfutter.

Radschnellwege: Drei Verbindungen in der Pfalz geplant Mit den direkten und schnellen Verbindungen hofft das Land, den Anteil der Radfahrer in den kommenden Jahren deutlich zu steigern. Nicht alle finden den Plan durchdacht.

Pekings Säbelrasseln gegenüber Taiwan Mit Präzisionsschlägen und Kampfflugzeugen baut Peking eine gefährliche Drohkulisse im Konflikt mit Taiwan auf.

Gefahr im Gebüsch: Zeckenstiche erkennen und richtig behandeln Zecken sind kleine Spinnentiere. Fängt man sie sich ein, ist das nicht nur lästig. Beim Blutsaugen können die Tiere Krankheiten wie FSME oder Borreliose übertragen. Wie Sie sich schützen können.