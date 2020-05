Am Rinkenberger Weg in Speyer haben sich am Samstagmorgen zwei Shetlandponys aus einer Koppel befreien können. Wie die Polizei mitteilte, habe die Gefahr bestanden, dass die Tiere auf die B 9 laufen. Die Eigentümer hatten die Beamten verständigt und um Unterstützung beim Einfangen gebeten. Nachdem ein Tierarzt damit gescheitert sei, die Ponys mit Betäubungspfeilen zu stoppen, sei es den Polizeibeamten gelungen, sie in eine umschlossene Hofeinfahrt zu lotsen, wo sie der Eigentümer in Empfang nehmen und in einen Anhänger verfrachten konnte.