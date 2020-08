Kinos haben es derzeit nicht leicht. Die Corona-Vorschriften machen einen rentablen Betrieb kaum möglich, und selbst wenn, stehen derzeit fast keine großen Filme zur Verfügung, die die Besucher ins Kino locken können, da Studios und Verleihe mit der Veröffentlichung warten.

Die Filmklappe Speyer hat darüber hinaus noch mit dem zeitweisen Verlust ihres Vorführraumes im Alten Stadtsaal zu kämpfen, der seit ungefähr zwei Jahren renoviert wird. Wegen der Pandemie fielen dann auch die Vorstellungen im Ausweichquartier aus. Aber am 23. August wird „25 km/h“ im Rathaushof gezeigt. Zwei Brüder, gespielt von Bjarne Mädel und Lars Eidinger, holen spontan den Mofa-Trip ihrer Jugend nach und bringen dabei auch ihr eigenes Leben wieder in die richtige Spur.

Start: sobald es dunkel genug ist

Dass der Open-Air-Kino-Tag auf einen Sonntag fällt, erklärt sich laut Hans-Jürgen Huber, nach eigenen Angaben „der Mann für außergewöhnliche Veranstaltungen“ damit, dass nur der Ruhetag des Restaurants „Ratskeller“ in Frage kam, das sonst den Platz nutzt. Hat aber den Vorteil, dass man die Bestuhlung des Restaurants mit deren freundlicher Erlaubnis nutzen dürfe. Das Hygienekonzept ist ebenfalls mit der Stadt soweit besprochen, dass der Aufführung eigentlich nur noch das Wetter im Wege stehen kann.

Auf Nachfrage bestätigte Pressesprecherin Lisa Eschenbach den Termin, so dass der Veranstaltung – Stand heute – nichts mehr im Wege steht. Durchgeführt wird das Ganze mit der eigenen Projektionsausrüstung der Filmklappe

Abendkasse wollen die Veranstalter möglichst vermeiden, deshalb sind alle Interessierten aufgerufen, sich ihre Karten direkt bei der Filmklappe Speyer mit Angabe der Personalien vorzubestellen: telefonisch unter 01575 6344380 oder per E-Mail an filmklappe@web.de. An den üblichen Vorverkaufsstellen gibt keine Karten. Außerdem ist die Besucherzahl strikt limitiert auf 70 Plätze.