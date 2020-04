Im Speyerer Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus hat es den ersten Corona-Todesfall gegeben. Wie Klinik-Sprecherin Susanne Liebold am Donnerstagnachmittag auf Anfrage informierte, ist am Mittwoch ein 80 Jahre alter Mann auf der Intensivstation gestorben. Am Donnerstag lagen neun bestätigte Fälle in der Klinik, sieben davon auf der Intensivstation, wovon sechs beatmet werden. Zwei liegen auf der Normalstation. Dazu gab es einen weiteren Verdachtsfall. Die Person, deren Testergebnis am Nachmittag noch nicht vorlag, musste ebenfalls beatmet werden.

Coronavirus: Die aktuellen Entwicklungen im Blog