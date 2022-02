Zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund Speyer ruft das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Speyer zu einer stillen Mahnwache am späten Freitagnachmittag, 17 Uhr, am Georgsbrunnen vor der Alten Münze auf. Die Vorsitzende des Bündnisses, Sabrina Albers, teilt mit, dass mit der Aktion ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt werden soll. Albers bittet darum, auf jegliche Nationalfahnen zu verzichten und die Corona-Regeln – das Tragen medizinischer Masken und Abstand – einzuhalten.