Mit solider Mehrheit, aber auch sechs Gegenstimmen hat der Stadtrat am Donnerstagabend die Bewerbung um die Landesgartenschau 2026 beschlossen. Diese könnte auf 16 Hektar Kern- und 15 Hektar Optionsfläche im Bereich der früheren Kurpfalzkaserne und in deren Umfeld in Speyer-Nord stattfinden, wenn das Land den Zuschlag erteilt. Auch Otterstadter Gemarkung könnte betroffen sein, falls die Ortsgemeinde zustimmt.

Nun soll ein Planungsbüro helfen, aus der bisherigen Grobskizze für das Projekt ein schlüssiges Konzept zu machen. Ablehnung kam von AfD, BGS und Wählergruppe Schneider sowie einem Teil der Grünen-Fraktion, aus der es zudem drei Enthaltungen gab. Ihre Sprecherin Hannah Heller hatte gefordert, dass Bürgerbeteiligung sowie Nachhaltigkeitsaspekte im Bewerbungsverfahren bedeutende Rollen spielen müssten. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zeigte sich über die Aussage verwundert, weil genau dies geplant sei: „Haben Sie kein Vertrauen in unsere Stadt?“ Die Kosten für das Bewerbungsverfahren werden auf knapp 100.000 Euro geschätzt. Es dauert bis Oktober, soll aber vom Land wegen Corona verlängert werden. Mögliche Rivalen um den Zuschlag sind Neustadt, Mainz und Bendorf.