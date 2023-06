Autofahrer müssen sich ab Montag für mehrere Monate auf Verkehrsbehinderungen und Umleitungen zwischen Mörlheim und Offenbach einstellen. Dann beginnen die Arbeiten für den neuen Kreisel, der etwa 50 Meter südöstlich der bestehenden Kreisverkehrsanlage entstehen soll. Zudem werden im Zuge dieser Maßnahme angrenzende Landesstraßen saniert. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sind vier Bauphasen geplant, die nur zeit- beziehungsweise teilweise zu Sperrungen führen werden. Zunächst wird jene Landesstraße 509 für drei Monate wegen Sanierungsarbeiten gesperrt, die im südlichen Bereich nach Offenbach, also in Richtung der Tankstelle in der Landauer Straße führt. Anschließend wird auf der gleichnamigen, aber nördlich in Richtung Offenbacher Schwimmbad verlaufenden Landesstraße weitergearbeitet, die eine Sperrung erforderlich macht. Die Strecke, die zum Industriegebiet führt, wird später auch nicht befahrbar sein. Eine Sperrung ist laut LBM in der letzten Bauphase unumgänglich. Die jeweiligen Umleitungen werden ausgeschildert. Die vorgesehenen Arbeiten werden etwa Dezember dieses Jahres andauern, heißt es vonseiten des LBM. Das Gesamtprojekt soll unterm Strich etwas mehr als drei Millionen Euro kosten. Weitere Infos bietet der Mobilitätsatlas online unter http://www.verkehr.rlp.de.