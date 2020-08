Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer repariert derzeit an verschiedenen Anschlussstellen und Streckenabschnitten der A65 die Fahrbahn. Wie die Straßenbaubehörde mitteilt, sollen an den betreffenden Stellen Schäden wie Schlaglöcher und Verdrückungen behoben werden. Am Donnerstag, 13. August, ab 20 Uhr sind Arbeiten an der Anschlussstelle Neustadt-Süd vorgesehen. Dort sollen Schadstellen mit Gussasphalt saniert werden. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, sollen sie in den Abend und Nachtstunden erledigt werden. Allerdings muss die Zufahrt von der B39 zur A65 in Richtung Karlsruhe gesperrt. Autofahrer, die von Neustadt beziehungsweise Speyer angefahren kommen, werden dort auf die Autobahn in Richtung Ludwigshafen umgeleitet. An der Anschlussstelle Neustadt-Nord angekommen, können sie dann in Richtung Karlsruhe fahren. Die Arbeiten sollen am Freitag um 6 Uhr beendet sein. Zeitliche Verschiebungen sind aber möglich. Sofern die Witterungsverhältnisse einen Baubeginn verhindern und die Maßnahme verschoben werden muss, wird informiert.