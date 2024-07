Die Maudacher Straße in Ludwigshafen (Gartenstadt) hat sich zwischen Von-Kieffern-Straße und Meckenheimer Straße abgesenkt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Der Straßeneinbruch habe sich am Sonntag in den Nachmittagsstunden ereignet. Es sei notwendig, die Maudacher Straße in Fahrtrichtung Maudach voll zu sperren.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Vollsperrung großräumig zu umfahren. Wer aus Richtung Norden kommt, sollte an der Bruchwiesenstraße in Fahrtrichtung Mundenheim über den Schänzeldamm, Adlerdamm zur B44 in Fahrtrichtung Speyer fahren. Die Kreuzung Maudacher Straße/Meckenheimer Straße ist aus Richtung Rheingönheim kommend frei befahrbar. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Arbeitsstellenbereich am Ortsausgang in Richtung Maudach möglichst zu meiden.

Der Grund des klaffenden Lochs mitten in der Fahrbahn ist zurzeit noch unbekannt, so die Verwaltung. Straßeneinbrüche ereignen sich oft durch Unterspülungen oder wenn Kanalrohre im Untergrund nachgeben. Nach der Ursache an der Maudacher Straße forscht der Bereich Tiefbau, so die Stadt.