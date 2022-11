In der Hilgardstraße wird ab Dienstag, 8. November, an der Kreuzung zur Kreuztor- und Neufferstraße eine Ampel installiert. Grund sind sogenannte Einbindearbeiten an der Wasser-Hauptleitung in der Hilgardstraße im Auftrag der Stadtwerke. Laut Stadtverwaltung werden gleichzeitig die Kreuztorstraße und die Neufferstraße jeweils in Richtung Hilgardstraße als Sackgassen ausgewiesen. Eine Umleitung wird der Mitteilung zufolge eingerichtet. Für Fragen steht die Straßenverkehrsbehörde unter Telefon 06232 142938 zur Verfügung.