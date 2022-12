[Aktualisiert]. Die B9 wurde am Donnerstagmorgen aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei Autos in Höhe der Anschlussstelle Germersheim-Mitte in Richtung Speyer gegen 7.30 Uhr gesperrt. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin aus dem Raum Germersheim verlor nach ersten Ermittlungen der Polizei aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihr Auto und fuhr auf den vor ihr fahrende Wagen eines 59-Jährigen aus dem Raum Karlsruhe auf. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und kamen zum einen in Höhe der Mittelleitplanke und zum anderen am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Beide Autofahrer wurden der Polizei zufolge leicht verletzt und in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Weil Betriebsstoffe ausliefen, wurde die B9 durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei gereinigt. Durch die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn blieb die B9 etwa drei Stunden gesperrt. Währenddessen wurde eine Umleitung ab der Abfahrt Germersheim Süd eingerichtet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Beide Wagen wurden abgeschleppt.