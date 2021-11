[Aktualisiert 8.06 Uhr] Die B9 ist am Freitagmorgen zwischen Worms und Bobenheim-Roxheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen/Speyer voll gesperrt worden. Laut Polizei hat es in diesem Bereich einen Unfall sowie einen Folgeunfall mit verletzten Personen gegeben. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Der Polizei zufolge ist die Sperrung zwischen Rheinufer 2 und 1. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.