Aufgrund der bereits angekündigten Vollsperrung der B38 zwischen Oberotterbach und Bad Bergzabern ergeben sich ab Montag, dem 25. Juli, auch diverse Änderungen im Busverkehr der Linie 543 von Bad Bergzabern nach Wissembourg. Das teilte die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) jetzt mit. Von Montag bis Freitag müssen die Stationen Bad Bergzabern bis Schweigen Weintor (über die Umleitungsstrecke) sowie Oberotterbach über Rechtenbach nach Wissembourg nach 8 Uhr getrennt voneinander bedient werden. Hierfür wird von Oberotterbach nach Wissembourg in beide Fahrtrichtungen ein Shuttleverkehr mit einem Kleinbus eingerichtet. An der Haltestelle Schweigen Weintor wird der Umstieg zwischen beiden Bussen hergestellt.

Am Wochenende wird der Busverkehr der Linie 543 von und nach Dörrenbach durch ein Ruftaxi mit Anschluss an den SPNV und Regionalbusverkehr am Bahnhof Bad Bergzabern ersetzt. Zwischen 8 und 18 Uhr können Fahrgäste alle zwei Stunden auf eine Verbindung von beziehungsweise ab Bad Bergzabern zurückgreifen. Die Fahrt muss zwei Stunden vor Fahrtantritt bei Taxi Zeller angemeldet werden. Zwischen Bad Bergzabern und Wissembourg verkehren die Busse alternierend in Hin- und Rückrichtung über die Orte Schweigen-Rechtenbach und Oberotterbach. Die Sperrung dauert voraussichtlich acht Wochen.

Info



Telefonische Voranmeldung bei Taxi Zeller unter der Nummer 06343 939132