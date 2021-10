Weil die A6 seit Freitagabend zwischen Lautern-West und Ramstein-Miesenbach in beiden Richtungen voll gesperrt war und sich dort zudem ein Unfall ereignete, kam es am Samstag zum Verkehrschaos in diesem Bereich. Wie die Polizei mitteilt, gab es Hinweise auf drehende Wagen im Stau, welche die Rettungsgasse entgegen der Fahrtrichtung oder die Abfahrten an dem Autobahnkreuz Landstuhl falsch nutzten. Vermehrt seien Besucher zur Dienststelle gekommen, es sollen mehrere Pannenfahrzeuge in den Rückstaus gemeldet worden sein und auch ein medizinischer Notfall eines Kindes. Es kam im Stau zu Wartezeiten von bis zu 120 Minuten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.