Ein Sperrmüllbrand hat am Mittwochabend in der Oggersheimer Schillerstraße einen Gebäudeschaden von mindestens 20.000 Euro verursacht. Laut Polizei brach das Feuer gegen 23 Uhr vor einem Haus aus. Die Fassade wurde durch die Hitze beschädigt. Zwei Anwohner, die versuchten den Brand zu löschen, verletzten sich dabei leicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.