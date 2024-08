Von Freitag, 23., bis Montag, 26. August, findet die Simter Spengler Kerwe in Niedersimten statt. Mittlerweile ist es zur Tradition geworden, dass die Spengler Kerwe freitags und montags in der Ponywelt der Familie Bossert im ehemaligen Sportheim stattfindet. Die Einstimmung auf die Kerwe übernimmt um 19 Uhr der Spielmanns- und Fanfarenzug.

Am Kerwesamstag und -sonntag steht hingegen der Dorfplatz, von den Einheimischen auch „Schäferplätzel“ genannt, wieder Kopf. An beiden Tagen gibt es ein kunterbuntes Programm für alle Generationen. Kerwebeginn ist am Samstag um 14 Uhr. Musikalisch wird der Fassanstich vom Spielmanns- und Fanfarenzug Niedersimten begleitet. Ab 20 Uhr gibt die Short Way Party Band ihr Können zu Gehör. Die Straußjugend ist auch in diesem Jahr wieder für den Barbetrieb verantwortlich und wird Cocktails kreieren. Mit dem musikalischen Frühschoppen ab 10 Uhr startet der Kerwesonntag. Auch einen kleinen Kinderflohmarkt wird es geben. Montags bietet die Familie Bossert ab 12 Uhr Heringsessen.