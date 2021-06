Das Feuer ist gelöscht, doch der Brand zweier Tabakschuppen und Wohnhäuser in Hayna wird wohl lange nachwirken. Mehrere Menschen haben ihr Zuhause verloren. Sie suchen nach einer neuen Bleibe. Ein Spendenaufruf läuft. Aber die Brandopfer müssen diesen Schlag erst mal verdauen. Und das kann dauern. Doch jetzt geht es zuerst um ganz existenzielle Dinge – vor allem Wohnraum.

Zwar sind alle Betroffenen bei Freunden oder Verwandten beziehungsweise in einer Wohnung der Gemeinde untergekommen, aber das kann natürlich kein Dauerzustand sein. Deshalb hat die Verbandsgemeinde-Verwaltung Herxheim nicht nur einen Aufruf für Geld- und Kleiderspenden gestartet, sie bittet auch Immobilienbesitzer sich bezüglich möglicher Mietwohnungen für manche der Betroffenen des Feuers zu melden. Wer den Brandopfern helfen möchte, der kann sich an die Verbandsgemeinde-Verwaltung Herxheim per E-Mail unter hilfe@herxheim.de wenden.