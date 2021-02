Landwirte haben am Samstag vor der Landauer Tafel für Aufsehen gesorgt: Mit drei Traktoren machten die fünf jungen Leute in der Friedrich-Ebert-Straße halt, um Lebensmittelspenden zu übergeben. Zwar erwartete die Vereinsvorsitzende Kerstin Baudisch ihren Besuch – doch dass das Obst und Gemüse im Konvoi geliefert wird, das habe sie nicht gewusst. „Da war was los“, sagt sie. „Ich war völlig überrascht – auch die Passanten staunten.“ Zum Teil sei sogar die ganze Straße blockiert gewesen, berichtet Baudisch. Organisiert wurde die Spendenaktion unter anderem von Jonas Jung, Landwirt aus Niederhorbach. Bei Facebook hatten er und seine Kollegen zuvor angekündigt, bei Landwirten, Gemüsebauern und Winzern aus der Umgebung Lebensmittel sammeln und diese mit Traktoren an die Tafeln verteilen zu wollen.

Neben Landau wurden auch die Tafeln in Wörth, Bad Bergzabern und Neustadt bedacht. „Eine tolle Aktion“, findet Baudisch. Für sie kam die Lieferung gerade recht, wie sie sagt. Denn frisches Obst und Gemüse seien zurzeit Mangelware. Umso mehr habe sie sich über die vielen gefüllten Kisten gefreut, unter anderem gefüllt mit Äpfeln, Karotten und Chinakohl. Außerdem lieferten die Landwirte noch Apfelsaft und Nudeln. Die fünf Freunde unterstützten mit dieser Aktion aber nicht nur die Arbeit der Tafeln, sie machten auf Bannern gleichzeitig darauf aufmerksam, wie wichtig die Landwirtschaft für die Ernährung ist.