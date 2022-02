Die Winzer an der Ahr warten nach der Flutkatastrophe auf die Auszahlung von Spenden, die mittlerweile sieben Millionen Euro betragen. Das Geld liegt auf dem Konto des Vereins „Ahr – A Wineregion needs Help for Rebuilding“. Doch der hatte bisher das Problem, dass er als Verein seine Gemeinnützigkeit verlieren würde, wenn die Mittel an Unternehmen gehen, deren Zweck nicht ein gemeinnütziger ist. Um hier eine unbürokratische Lösung zu finden, hatte sich die rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Julia Klöckner in ihrer Funktion als Wirtschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gewandt und um Hilfe gebeten. Der hat in einem Schreiben am Dienstag signalisiert, dass den Winzern schnell geholfen werden soll. Das Ministerium habe sich mit den Bundesländern darauf geeinigt, dass es im Fall der Ahrwinzer eine Ausnahmeregelung geben wird. „Das ist ein Super-Signal. Wir rechnen damit, dass es jetzt schnell geht“, sagt Hubert Pauly (Dernau), der Präsident des Weinbauverbands Ahr. Seinen Angaben zufolge sind 50 der 65 Weinbaubetriebe von der Flutkatastrophe betroffen gewesen, hinzu kommen die Genossenschaftswinzer, die vom Weinbau leben. Laut Pauly liegt der Gesamtschaden der Weinwirtschaft bei 300 Millionen Euro.