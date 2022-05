Seit 80 Jahren transportiert die 37. Lufttransportstaffel Hilfsgüter, evakuiert Orte und fliegt Soldaten in Einsatzgebiete. Seit 1994 ist die US-amerikanische Staffel in Ramstein stationiert, davor war sie unter anderem in Ägypten, in Japan und England. Elf Transportflugzeuge des Typs C-130J Super Hercules gehören zur Staffel und über 170 Mitarbeiter. Sie ist die einzige Einheit, deren Flugzeuge fest auf der Airbase stationiert sind, sagt Roland Jung vom 86th Airlift Wing Public Affairs Office. Daher sind die C-130J mit ihren vier Propellermotoren auch die Flugzeuge, die am häufigsten am Himmel über Ramstein zu sehen sind – nicht nur für Einsätze, sondern oft auch für Übungen. Die Staffel wurde 1942 ins Leben gerufen, in Ohio auf dem Patterson Field, damals noch unter dem Namen „Transport Squadron“.

Beim Manöver zu Ehren der 80-Jahr-Feier waren neun Flugzeuge, damit etwa 18 Piloten, neun sogenannte Loadmasters (Lademeister), 90 Fallschirmspringer – darunter Amerikaner, Kanadier und Deutsche – beteiligt. Die Maschinen starteten im Formationsflug, um dann die Springer über der Airbase abzusetzen. Danach flogen sie gemeinsam in Formation einen taktischen Übungsflug. Mit so vielen Flugzeugen sei das eine Seltenheit, sagt Captain Mandy Olguin. Die Pilotin fliegt seit drei Jahren bei der Transportstaffel in Ramstein. Sie erklärt, das Ziel bei einem solchen Übungsflug sei es, ein Manöver in einer großen Formation zu trainieren. Da dies nicht so oft möglich sei, sei es wichtig, die Teilnehmer an die große Menge an Flugzeugen zu gewöhnen. Denn wenn vier Flugzeuge vor und vier hinter einem fliegen, sei es essenziell, zu jeder Zeit die richtige Position einzunehmen.

Transportieren und abwerfen könne sie mit den C-130J eigentlich alles, sagt Olguin: „Alles, was Sie sich vorstellen können: Wenn Sie es auf eine Palette stellen und festmachen können, können wir es abwerfen.“ Die viermotorigen Frachtmaschinen können bis zu 128 Personen oder 92 Fallschirmjäger oder acht Frachtpaletten befördern. Besondere Aufmerksamkeit wurde der 37. Lufttransportstaffel im vergangenen Herbst zuteil, als sich die USA – und mit ihnen die westlichen Verbündeten – aus Afghanistan zurückzogen. Gemeinsam mit dem 86. Lufttransportgeschwader, dem sie zugeordnet ist, unterstützte sie die Luftbrücke aus Kabul.