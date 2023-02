Im Juni werden die Weltspiele der Special Olympics für Menschen mit Beeinträchtigung in Berlin und damit erstmals in Deutschland stattfinden. Am zurückliegenden Wochenende trainierten die Tennis-Athleten unter Anleitung von Claus Majolk, einem Trainer aus Speyer, auf dem Klubgelände des BASF TC Ludwigshafen. Beim Trainingsbesuch wird schnell deutlich, wie erfrischend die Tennisspieler untereinander und mit anderen Menschen umgehen. Die Zielsetzung der Sportler ist eindeutig und wird klar formuliert. „Ich möchte die Goldmedaille gewinnen“, sagte Nils Leffert, einer der elf Athleten, mit Blick auf die Weltspiele im Juni. Beim Lehrgang in Ludwigshafen bereitete er sich darauf mit Freude vor und bewies eine Leichtigkeit, die ansteckend wirkte. Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.