Die Landauer Sozialdemokraten haben sich rasch auf den wahrscheinlichen Wechsel des Landauer Oberbürgermeisters Thomas Hirsch (CDU) auf den Sessel des Sparkassenpräsidenten eingestellt. Durch den Abgang Hirschs eröffne sich die Chance, die „zunehmend verhärteten Fronten in der Landauer Stadtpolitik“ aufzubrechen, „damit ein besseres Miteinander und eine sachgerichtete Politik wieder möglich werden“, sagt Florian Maier, SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und direkt gewählter Landtagsabgeordneter. „Der Oberbürgermeister hinterlässt eine total zerstrittene Koalition und eine zunehmend polarisierte Stimmung in der Stadt,“ bewertet Maier die Lage, nachdem am Wochenende Hirschs Chancen – oder Ambitionen? – auf den Spitzenposten beim rheinland-pfälzischen Sparkassenverband bekanntgeworden sind. Es gibt auch schon jemanden, der SPD-Spitzenkandidat für das Amt des Oberbürgermeisters werden will. Weiterlesen