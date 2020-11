Die SPD in Rheinland-Pfalz wird ihre Kandidaten für die Landtagswahl am 14. März 2021 erst am 5. Dezember aufstellen und damit eine Woche später als geplant. Das sagte der SPD-Landeschef, Innenminister Roger Lewentz, am Montag in Mainz. Er wolle damit die Veranstaltung im November vermeiden, obwohl sie nach der Corona-Bekämpfungsverordnung genehmigungsfähig wäre als wahlvorbereitende Versammlung.

Bis Monatsende gilt noch der Teil-Lockdown, der das öffentliche Leben deutlich einschränkt. Die Delegierten treffen sich außerdem nicht in Trier, wie zunächst vorgesehen, sondern in Mainz. Die Landeshauptstadt liege zentraler und sei deshalb besser zu erreichen, sagte Lewentz. Bereits am Vorabend werde sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die erneut als Spitzenkandidatin antritt, per Livestream mit einer Rede an die Delegierten richten. Auch Lewentz’ Rede sei virtuell für den Vorabend eingeplant.

Weil es für die Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten weder eine virtuelle Alternative gibt, noch eine praktikable Möglichkeit zur Briefwahl, treffen sich die Wahlvertreter am Samstag, 5. Dezember persönlich in Mainz. Lewentz erwartet, dass nur 60 bis 65 Prozent der 400 Delegierten vor Ort sein werden. Nach Malu Dreyer kandidieren auf Platz zwei Alexander Schweitzer, der Vorsitzende der SPD Pfalz und Fraktionschef im Landtag, Finanzministerin Doris Ahnen und Lewentz selbst. Die Liste sei bis Platz 48 streng quotiert. Aktuell stellt die SPD 39 der 101 Landtagsabgeordneten. Die Pfälzer SPD hat bereits ihren Parteitag abgesagt, der für das kommende Wochenende geplant war.