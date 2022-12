SPD stellt Weichen für Dreyers Nachfolge: Das sind die Favoriten

Eine Vorentscheidung über Dreyers Nachfolge könnte im Herbst 2023 fallen. Was das mit dem Parteivorsitzenden Roger Lewentz zu tun hat. Zum Artikel

Die Pfalz profitiert vom neuen Bahnfahrplan

Der Bahnfahrplanwechsel am Sonntag bringt für die Pfalz einige Verbesserungen im Fernverkehr. Dazu zählt ein direkter ICE nach München, der auch in Homburg und Neustadt hält. Die wichtigste Verbesserung im Regionalverkehr wurde dagegen in letzter Minute abgeblasen. Zum Artikel

Christbäume selbst fällen in der Pfalz [mit Karte]

In diesen Pfälzer Forstämtern können Sie Ihren Weihnachtsbaum selbst schlagen. Alle Infos dazu finden Sie in unserer interaktiven Karte. Zum Artikel

Fragen und Antworten zum Hackerangriff

50 Tage ist es her, dass die Kreisverwaltung von Hackern angegriffen wurde. 50 Tage, die für viele im Kreishaus Stress bedeutet haben. Arbeiten ohne IT-System, Vorwürfe aushalten, Ermittlungen unterstützen. Es gibt aber auch neue Antworten auf alte Fragen von Landrat Clemens Körner und IT-Experten. Zum Artikel

Warum ein Herzinfarkt für Frauen gefährlicher ist als für Männer

Die Medizin weiß zu wenig über Frauen. Die rheinland-pfälzische Landesstelle der Krankenkasse Barmer hat mit einer Konferenz auf das Problem aufmerksam gemacht. Von einer geschlechtersensiblen Medizin profitieren auch Männer. Zum Artikel

Energiekosten: Kirche will Bedürftigen mit Geld helfen

Die Aktion will laut Bischof Karl-Heinz Wiesemann Menschen „die Angst vor dem Winter nehmen und Mut machen“. So können Hilfsbedürftige die Leistungen beantragen. Zum Artikel

Bluttat in Oggersheim: Wie Familie und Freunde zurück in den Alltag finden

Acht Wochen nach der tödlichen Messerattacke auf zwei Handwerker in Oggersheim hat sich die öffentliche Aufmerksamkeit gelegt. Familie, Arbeitskollegen und Freunde tragen hingegen schwer am Verlust geliebter Menschen – und bangen teils um die berufliche Existenz. Zum Artikel

Finanzkolumne: Warum es sich jetzt lohnt, Rentenpunkte zu kaufen

Wer davon profitiert, freiwillig mehr Rentenbeiträge zu zahlen, erklärt unser Finanzexperte. Zum Artikel

Aktivisten von „Letzter Generation“ blockieren Straße in Mainz

Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ haben sich am Freitag auf einer Einfallstraße in Mainz festgeklebt und damit den Berufsverkehr massiv behindert. Nach Aussage von Rinaldo Roberto, Pressesprecher der Polizei in Mainz, ist es die erste Aktion der Gruppe in Rheinland-Pfalz. Zum Artikel

FCK vor dem Trainingsauftakt: Neustart mit Zipfelmütze

Am Sonntag beginnt der FCK mit der Vorbereitung auf die Rückserie. Der Sturmtank ist wieder fit. Eine Spielerfrau lässt mit einem Instagram-Post Raum für Spekulationen. Zum Artikel