„Unser Wahlziel ist der Wahlsieg“, sagte der rheinland-pfälzische SPD-Landesvorsitzende, Innenminister Roger Lewentz, am Freitag in Mainz. Mit digitalen Formaten und einem „Malu-Magazin“ wirbt die Partei um die Gunst der Wähler in Corona-Zeiten. Am 14. März 2021 ist Landtagswahl, Briefwahl ist bereits ab Anfang Februar möglich.

In den jüngsten Umfragen liegen die Sozialdemokraten bei 28 Prozent, also sechs Prozentpunkte hinter der CDU, in den gleichen Umfragen hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer aber deutlich höhere Beliebtheitswerte als der Herausforderer von der CDU, Christian Baldauf. 66 Tage vor der Wahl stellten Lewentz, Dreyer und der Generalsekretär der SPD, Daniel Stich, die Wahlplakate vor. Großformatig ist Dreyer zu sehen mit dem Slogan „Wir mit ihr“. Dreyer, die seit sieben Jahren an der Spitze der Regierung steht, erläuterte den Wahlslogan mit ihrem Selbstverständnis Politik. „Der Schulterschluss mit der Bevölkerung, mit allen Gruppen, das ist ein Markenzeichen von mir.“

Wahlprogramm folgt am 23. Januar

Das Wahlprogramm wird die Landespartei am 23. Januar auf einem Online-Parteitag verabschieden. Dreyer kündigte vorab an, dass sie Rheinland-Pfalz zu einem weltweit führenden Standort für Biotechnologie ausbauen wolle. Gerade habe Biontech, der Mainzer Hersteller des weltweit ersten Corona-Impfstoffs angekündigt, eine Multiple-Sklerose-Therapie zu entwickeln. Dreyer sagte, das Land werde neben dem geplanten Biotechnologie-Campus der Stadt Mainz das Landesinstitut Tron (Translationale Onkologie) auch weiterhin unterstützen. Tron ist an der Universitätsmedizin angesiedelt, aus dem Institut heraus gründeten Ugur Sahin und Özlem Türeci die Firma Biontech.

„Malu-Magazin“ mit Iris Berben

Weil der Wahlkampf wegen der Corona-Beschränkungen nicht in Hallen oder an Haustüren stattfinden kann, soll eine Art „Wohnzimmer“ in der Landesgeschäftsstelle eingerichtet werden, ein Studio, aus dem Dreyer mit den Kreisverbänden digital in Kontakt treten werde, sagte Stich. Zudem sei ein etwa 16-seitiges „Malu-Magazin“ geplant, in dem unter anderem ein Interview mit der Schauspielerin Iris Berben stehen werde. Das Wahlkampfbudget bezifferte Lewentz auf unter drei Millionen Euro.

Lewentz sagte, die Menschen würden ihre Entscheidung danach treffen, wer die Coronakrise gut manage und wem sie den Neustart zutrauen. Dass die Impfungen im Land unter anderem wegen der komplizierten Terminvergabe schleppend anlaufen und dass die Lernplattform „Moodle“ der rheinland-pfälzischen Schulen Probleme bereitet, war kein Thema bei der Vorstellung der Wahlkampagne.