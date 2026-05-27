Der Vorstand der rheinland-pfälzischen SPD hat Alexander Schweitzer (52) am Dienstag einstimmig und, wie es heißt „einmütig“ zum kommissarischen Vorsitzenden der Landespartei gewählt. Der Südpfälzer war bis zum Regierungswechsel in Mainz für knapp zwei Jahre Ministerpräsident und führt nun die SPD-Landtagsfraktion. Weil die bisherige Parteichefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (51) als stellvertretende Ministerpräsidentin und Ressortchefin für Arbeit und Soziales ins Kabinett von Schweitzer-Nachfolger Gordon Schnieder (50/CDU) gewechselt ist und den Vorsitz abgegeben hat, müssen die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten ihre Führungsspitze neu aufstellen. Das ist Aufgabe eines Landesparteitags, der regulär eigentlich erst wieder im kommenden Jahr stattfinden würde. Im RHEINPFALZ-Interview hatte Alexander Schweitzer noch ausweichend auf die Frage nach der künftigen Parteiführung geantwortet: „In nächster Zeit wird sich der Landesvorstand mit der Frage beschäftigen, dann wird es eine Antwort geben.“ Es gilt aber im politischen Mainz als sicher, dass der 52-Jährige Fraktions- und Parteivorsitz gerne in einer Hand hätte.

In einer Pressemitteilung lässt sich Schweitzer zu seiner Wahl als kommissarischer Vorsitzender so zitieren: „Ich sehe es als meine Aufgabe, die rheinland-pfälzische Sozialdemokratie nach der Landtagswahl durch die Phase der Aufbereitung des Wahlergebnisses zu führen und Kraft und Ideen für die Herausforderungen der Zukunft aufzubauen.“ Der Vorstand hat den Informationen nach den Ludwigshafener Gregory Scholz (44) damit beauftragt, neben seinem bisherigen Amt als Generalsekretär auch die Funktion des Landesgeschäftsführers der SPD zu übernehmen. Dieses Amt hatte bisher Sonja Bräuer inne, die neue stellvertretende Regierungssprecherin. Ihre Beurlaubung als Landesbeamtin für die Tätigkeit in der Parteizentrale hatte im Landtagswahlkampf für Kritik gesorgt.