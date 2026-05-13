Die Nordpfälzer SPD-Abgeordnete Jaqueline Rauschkolb (38) soll Landtagsvizepräsidentin werden. Diesen Vorschlag wird der neu gewählte Fraktionschef und scheidende Ministerpräsident Alexander Schweitzer am Mittwoch der SPD-Fraktion vorlegen. Wie die RHEINPFALZ außerdem erfahren hat, soll der Landauer Florian Maier (40) Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion und damit Nachfolger von Martin Haller werden. Rauschkolb gehört dem Landtag seit 2014 an und war zuletzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ihren Wahlkreis Donnersbergkreis hat sie direkt gewonnen, dort war landesweit ein Hotspot in der Auseinandersetzung mit der AfD vor Ort. Maier ist seit 2021 Abgeordneter für die Stadt Landau und die Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer und war zuletzt bildungspolitischer Sprecher der Fraktion. Auch er hat das Direktmandat geholt.