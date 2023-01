Nun hat sich auch die SPD für eine Kandidatin entschieden: Sonja Schäfer-Reisch wird für das Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde Winnweiler kandidieren. In einer Versammlung des SPD-Gemeindeverbands wurde die 47–jährige Arbeitsvermittlerin bei der ARGE in Kirchheimbolanden einstimmig für diese Kandidatur nominiert. Sie tritt gegen Amtsinhaber Rudolf Jacob (CDU) an, der bereits verkündet hat, zum dritten Mal kandidieren zu wollen.

„Wir haben uns für Sonja Reisch entschieden, weil sie gute Themen hat“, sagte Gemeindeverbandsvorsitzender Philipp Haas. „Wichtig ist uns, dass es künftig einen Bürgerdialog gibt und die Geschehnisse nicht eiskalt ablaufen, sondern wieder persönlicher werden“, so Haas weiter. Sonja Schäfer-Reisch sagte nach ihrer Nominierung: „Besonders am Herzen liegt mir der Austausch mit der Bevölkerung und das Gehör für die Bedürfnisse der Bevölkerung.“ Einer ihrer Schwerpunkte soll die hausärztliche Versorgung sein, so die Kandidatin, die mit vielen neuen Ideen aufwarten will.