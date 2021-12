Das erste Ampel-Bündnis für eine Bundesregierung ist besiegelt: Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP ist am Dienstagmorgen in Berlin von den Spitzen der beteiligten Parteien unterzeichnet worden. Wichtige Inhalte sind der Ausbau erneuerbarer Energien, der Mindestlohn von zwölf Euro sowie der Einstieg in eine Aktienrente bei der gesetzlichen Alterssicherung. Die Koalitionspartner nennen ihre Regierung ein „Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“.

Nach SPD und FDP hatten am Montag auch die Grünen dem 177 Seiten starken Koalitionsvertrag zugestimmt. Auch alle Ministerinnen und Minister sind inzwischen benannt. Am Mittwoch soll Scholz im Bundestag zum Kanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden. Damit endet nach 16 Jahren die Ära von Angela Merkel (CDU), die bei der Bundestagswahl am 26. September nicht wieder kandidiert hatte.