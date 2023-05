Die SPD in Bremen hat die Bürgerschaftswahl einer Prognose zufolge klar gewonnen. Laut der Vorhersage des Instituts Infratest dimap für die ARD erreichten die Sozialdemokraten von Bürgermeister Andreas Bovenschulte am Sonntag 29,5 Prozent, während die CDU von Herausforderer Frank Imhoff auf 25,5 Prozent kam. Die Grünen rutschten demnach auf 12,5 Prozent ab, die Linke lag relativ stabil bei 10,5 Prozent, die FDP wurde bei 5,5 Prozent gesehen, und die rechtspopulistischen Bürger in Wut konnten 10,5 Prozent auf sich vereinen.