Die Landauer SPD hat nicht vor, für das Befahren der Fußgängerzone Gebühren zu erheben – außer Bearbeitungsgebühren für das Ausstellen von Einfahrtserlaubnissen. Das hat die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Magdalena Schwarzmüller am Freitag klargestellt. Das von der SPD angeführte Vorbild der Stadt Radolfzell beziehe sich allein auf die Frage, wie dort das grundsätzliche Thema „Befahren der Fußgängerzone“ geregelt worden sei. Sie reagiert damit auf Kritik des Ordnungsdezernenten Lukas Hartmann (Grüne) und der Ratsfraktion der Linken. Beide hatten darauf hingewiesen, dass Anlieger in Radolfzell mit zwölf Euro pro Einfahrt in die Fußgängerzone belastet werden. Beide halten dies für zu viel. „Uns ging es nur darum, die Bedarfe zu ermitteln, die weit über die sozialen Hilfsdienste hinausgehen“, so Schwarzmüller. Die Ausgestaltung einer Landauer Regelung müsse in den Ausschüssen erarbeitet werden.