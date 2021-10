Eineinhalb Wochen nach der Bundestagswahl sind SPD, Grüne und FDP am Donnerstag erstmals zu einem Dreiergespräch über eine künftige Regierungsbildung zusammengekommen. Die Sondierungsteams der drei Parteien beraten seit 11 Uhr im Berliner Veranstaltungsort CityCube, als Zeitrahmen sind sechs Stunden angesetzt. Am Vortag hatten Grüne und FDP getrennt voneinander ihre Bereitschaft zu solch einem Gespräch mitgeteilt. Bislang hatte es nur Zweiergespräche gegeben. Am Ende der Sondierungen könnten konkrete Verhandlungen über eine Ampel-Koalition unter Führung von SPD-Kanzlerkandiat Olaf Scholz stehen.

Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Situation für CDU-Chef Armin Laschet bis zu den regulären Beratungen der CDU-Spitzengremien am Montag entwickelt. Laschet steht seit dem Wahldesaster der CDU/CSU massiv unter Druck. In der Union wird davon ausgegangen, dass bei der Schaltkonferenz der Fraktion auch über die Frage diskutiert wird, ob man sich weiter für Verhandlungen mit Grünen und FDP bereithalten sollte. Während Laschet dies am Mittwoch bejaht hatte, wertete CSU-Chef Markus Söder die Entscheidung der beiden Parteien für Ampel-Gespräche als „De-facto-Absage an Jamaika“. Sowohl FDP als auch Grüne hatten den Weg für ein Regierungsbündnis mit der Union bewusst offengelassen.