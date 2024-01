In der Auseinandersetzung um die schlechte Platzierung des rheinland-pfälzischen SPD-Spitzenkandidaten Karsten Lucke auf der Bundesliste für die Europawahl am 9. Juni, ist die Entscheidung vertagt worden. Das teilte ein Sprecher des SPD-Landesverbands in Mainz am Dienstag auf Anfrage mit. Am Montag hatten sich die Parteigremien in Berlin getroffen, um einen Listenvorschlag für den Europaparteitag am 28. Januar zu beschließen. Dem SPD-Bundesvorstand gehören aus Rheinland-Pfalz Sozialminister Alexander Schweitzer, die Vorsitzende der Landtagsfraktion, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, und die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, an. Barley ist nach 2019 zum zweiten Mal die Spitzenkandidatin der Bundes-SPD für die Europawahl. Als Regierungschefin des Landes ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer kooptiertes Mitglied im SPD-Bundesvorstand. Dem Länderrat, der ebenfalls am Montag in Berlin tagte, gehört der Landesvorsitzende Roger Lewentz an.

Lucke ist auf einer zunächst im Willy-Brandt-Haus entworfenen Liste für den nahezu aussichtslosen Platz 20 vorgesehen. „Der Landesverband Rheinland-Pfalz wird weiterhin für einen vorderen Listenplatz für den rheinland-pfälzischen Spitzenkandidaten kämpfen“, sagte ein Sprecher in Mainz. Der Listenvorschlag soll nun am 27. Januar, am Tag vor der Europadelegiertenkonferenz in Berlin, vom Vorstand verabschiedet werden.