Vier Monate vor der Bundestagswahl hat die SPD ihr Wahlprogramm beschlossen. Rund 99 Prozent der 490 Delegierten eines digitalen Parteitages stimmten für das 50-seitige Papier, das unter dem Motto „Zukunft - Respekt - Europa“ steht.

Darin setzt die Partei deutliche Akzente beim Ausbau des Sozialstaates. So will die SPD den Mindestlohn von heute 9,50 Euro auf zwölf Euro erhöhen und für eine Ausbildungsgarantie sowie ein Recht auf Arbeit kämpfen. „Unser Ziel ist Vollbeschäftigung mit gerechten Löhnen“, heißt es im Programm. Außerdem versprechen die Sozialdemokraten Klimaneutralität bis spätestens 2045 und sehen im Klimaschutz auch einen Jobmotor. Bis 2040 soll der Strom bereits vollständig aus Erneuerbaren Energien kommen, Stromnetze und Ladesäulen für E-Autos sollen schneller ausgebaut werden.

Scharfe Angriffe auf Union

Bei diesem Thema hat SPD-Chef Norbert Walter-Borjans die Union scharf angegriffen. „Wer wie CDU und CSU in der Klimapolitik hin und her springt zwischen Vollbremsung einerseits und dann halsbrecherischen Überholmanövern auf der anderen Seite, der ist ein Fall für Flensburg, dem gehört der Führerschein entzogen“, sagte er zu den per Internet zugeschalteten Delegierten. Weitere Forderungen der SPD sind ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf der Autobahn sowie eine Bürgerversicherung „mit gleichem Zugang zu medizinischer Versorgung für alle“.

Am Nachmittag steht eine Rede von Olaf Scholz auf der Tagesordnung. Scholz soll bei diesem Parteitag als SPD-Kanzlerkandidat bestätigt werden.