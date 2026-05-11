Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die künftige stellvertretende Ministerpräsidentin und Arbeits- und Sozialministerin im rot-schwarzen Kabinett des designierten Regierungschefs Gordon Schnieder (CDU), legt zum 18. Mai ihr Parteiamt als Vorsitzende der rheinland-pfälzischen SPD nieder. Darüber hat die 51-Jährige am Montagvormittag den Parteivorstand und die Landtagsfraktion informiert. Sie wolle sich „mit voller Kraft den neuen Aufgaben“ im Ministerrat widmen, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD zu den Gründen für diesen Entschluss. Über das weitere Vorgehen bei ihrer Nachfolge werde in den kommenden Tagen entschieden. Nach RHEINPFALZ-Informationen ist es wahrscheinlich, dass der bisherige Ministerpräsident Alexander Schweitzer (52), der ab kommender Woche als Fraktionschef fungiert, auch die Führung der Landespartei anstrebt. „Es ist ein Schritt, der mir schwerfällt, aber den ich für richtig und notwendig halte. Vorsitzende dieser tollen Partei zu sein, ist ein riesiges Privileg. Dieses Amt als erste Frau in der Geschichte der SPD Rheinland-Pfalz ausüben zu dürfen, war eine große Ehre“, lässt sich Bätzing Lichtenthäler in der Mitteilung zitieren. Die Politikerin stammt aus dem Kreis Altenkirchen (Westerwald) und wurde 2024 als Nachfolgerin von Roger Lewentz zur Vorsitzenden der Landes-SPD gewählt.