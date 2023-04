Schieflage des Westpfalz-Klinikums: SPD-Fraktionen fordern mehr Informationen

Eine bessere Kommunikation des Westpfalz-Klinikums mahnen die SPD-Kreistagsfraktionen Donnersbergkreis und Kusel sowie die SPD-Stadtratsfraktion Kaiserslautern in einer am Sonntag verschickten Pressemitteilung an. Zum Artikel

0:0 in Regensburg: FCK beendet seine Auswärtsmisere

Der 1. FC Kaiserslautern erkämpft sich beim SSV Jahn Regensburg ein 0:0. Es ist kein fußballerischer Leckerbissen, den beide Mannschaften bieten. Zum Artikel

Corona: Heftiger Anstieg bei Impfschaden-Fällen

Mehrere Hundert Rheinland-Pfälzer fordern staatliche Unterstützung, weil sie gesundheitliche Schäden auf ihre Corona-Impfung zurückführen. Mit welchen Beschwerden sie sich melden, welche Leistungen sie bekommen können und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen: ein Überblick. Zum Artikel

Pfälzer Spitzenkoch über zweiten Stern: „Koche weder vegan noch vegetarisch“

Daniel Schimkowitsch ist mit seinen zwei Sternen der beste Koch der Pfalz. Im Interview mit Andreas Schlick erklärt der Küchenchef des L.A. Jordan in Deidesheim, was Köche mit Michael Schumacher verbindet, warum er weder vegan noch vegetarisch kocht und auch mal bei Mc Donald’s vorbeischaut. Zum Artikel

Wurstmarkt: Kommt bald nicht nur der Festwein aus dem Fass?

Soll der Wein auf dem Dürkheimer Wurstmarkt auch aus Fässern ausgeschenkt werden dürfen? Diese Frage hat jüngst der Wurstmarktausschuss diskutiert. Bisher ist das mit einer Ausnahme nicht zulässig. Aber ist das Verbot zu halten, wenn man die Nachhaltigkeit im Blick haben will? Zum Artikel

Wandern für den Dom: Schönes Wetter und viele Teilnehmer zum Auftakt

Sonnenschein und viele Wanderlustige, die ihre Ränzlein geschnürt hatten, um gemeinsam Strecke zu machen – besser konnte die Spendenaktion „Die Pfalz wandert für den Dom“ am Samstag kaum beginnen. Zum Artikel

Öffentlicher Dienst: Alternativloser Abschluss

Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst kommt vor allem die Kommunen teuer zu stehen. Doch dem Land bleibt wochenlanger Stillstand erspart, meint unser Kollege Erhard Stern.

Zum Artikel

Mann geht mit Python spazieren

Ein leicht bekleideter Spaziergänger mit einer großen Schlange um den Hals hat am Sonntag in Bitburg in der Eifel eine Polizeistreife auf den Plan gerufen.

Zum Artikel