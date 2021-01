Wieder eine neue Sparrunde im Bistum Speyer: Aufgrund der zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen will die Bistumsleitung 24 Millionen Euro bis zum Jahr 2023 einsparen, davon im kommenden Jahr 6,4 Millionen Euro.

Zunächst aber wird für den Haushalt 2021 der Rotstift angesetzt bei den Zuweisungen an die Kirchengemeinden. Sie erhalten fünf Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Die Sachkosten im Bereich des Bistums werden um vier Prozent gekürzt. Das teilte Finanzdirektor Jörg Lang am Mittwoch in Speyer mit. Im Jahr 2021 rechnet das Bistum mit Kirchensteuereinnahmen in Höhe von 116,7 Millionen Euro, das sind 15,9 Millionen weniger als im vergangenen Jahr.

Das Bistum Speyer plant für das Jahr 2021 Einkünfte in Höhe von rund 144,5 Millionen ein, die Ausgaben belaufen sich auf knapp 161 Millionen Euro. Damit fehlen 15,7 Millionen. Zur Finanzierung sollen laut Finanzdirektor rund 10,5 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden. Entscheidungen zu ersten strukturellen Einsparungen sollen nach Angaben der Bistumsleitung bis spätestens April dieses Jahres getroffen werden.