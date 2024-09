Die Evangelische Landeskirche der Pfalz muss sparen. Aktuell wird diskutiert, bei welchen Bereichen der Rotstift angesetzt wird. Auch das Evangelische Trifels-Gymnasium (ETGA) in Annweiler – die einzige Schule in ihrer Trägerschaft – steht zur Diskussion. Knapp 700 Schüler aus den Kreisen Südliche Weinstraße und Südwestpfalz besuchen die Schule, die seit 1958 auf dem Bannenberg thront. Die Landeskirche hat im Herbst 2023 einen „Priorisierungsprozess“ beschlossen, durch den bis 2035 mindestens 45 Prozent im Gesamthaushalt eingespart werden sollen. Sieben Handlungsfelder werden aktuell geprüft, davon im Bereich Bildung neben dem ETGA auch beispielsweise die Landeskirchliche Bibliothek oder Religionspädagogische Zentren. Im Mai 2025 wird die Landessynode Entscheidungen fällen. 2023 lag der landeskirchliche Anteil an den Kosten von knapp 7,5 Millionen Euro bei rund 1,3 Millionen Euro. Optionen sind, durch Zuschüsse diesen Anteil senken zu können oder die Schule in kommunale Trägerschaft abzugeben. Wie die Schulgemeinschaft auf die Nachricht reagiert und wie sich der Landkreis SÜW als potenzieller zukünftiger Schulträger in der Angelegenheit positioniert, erfahren Sie im ausführlichen Artikel. Mehr zum Thema lesen Sie hier