Sparkassen-Chef geht

Ein Wechsel aus dem Nichts: Vorstandsvorsitzender Bernd Jung verlässt die Sparkasse Südpfalz und geht nach Essen. In einer E-Mail an den Verwaltungsrat nennt er Gründe.

Nach Wechsel (zusammen) wachsen

Der südpfälzische Kartonhersteller Buchmann ist seit Kurzem unter neuer Führung. Das Unternehmen, mit über 300 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in der Region, soll für die Zukunft fit gemacht werden. Es werden dafür Millionen investiert.

Rückzug: Seyfried tritt nicht mehr an

Annweilers parteiloser Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried will für die neue Legislaturperiode im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

Kita-Streit schwelt weiter

Schwegenheims Beigeordneter Holger Hellmann versucht, die Kita Sonnenstrahl nach der Eskalation zwischen Bürgermeister und Kita-Leiter wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Doch der Streit zwischen Ortschef Bodo Lutzke und Teilen der Belegschaft bricht immer wieder auf.

Neuer Nahversorger steht in Startlöchern

Im Supermarkt am Bahnhof Schaidt gehen die Lichter aus und – nach einer Pause – wohl bald wieder an. Der Wasgau-Frischemarkt in dem Ortsteil von Steinfeld schließt zwar am Samstag für immer seine Pforte. Doch im September oder Oktober soll dort ein neuer Lebensmittelmarkt eröffnen.