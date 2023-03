Er gilt als gefragtes Edelgemüse, dessen Anbau mit viel Aufwand verbunden ist: der Spargel. Für Bauern kommt es jetzt im Frühjahr darauf an, den richtigen Starttermin für die Ernte zu erwischen. Doch wie fällt diese aus?

„Wir rechnen mit einer Topqualität“, berichtet Alexandra Walter vom gleichnamigen Spargelhof in Gönnheim. Aufgrund der frostigen Tage im Winter seien die Böden gut durchgefroren gewesen, was sich positiv auf das Spargel-Wachstum ausgewirkt habe. Probleme sieht sie eher anderweitig: Durch die gestiegenen Kosten für Dünge- und Spritzmittel sowie für die Folien zum Abdecken der Spargelfelder sei es umso wichtiger, den richtigen Starttermin für die diesjährige Spargelernte abzuwarten. Walter will ab 30. März ernten.

Auf Sascha Zeins Spargelhof in Erpolzheim hat die Ernte schon begonnen. Sie endet am Wochenende nach dem Johannistag. Diese Termine änderten zwar jährlich etwas aufgrund des Wetters, der Rahmen sei aber „immer ungefähr derselbe“. Der Anbau sei in diesem Jahr gut gelaufen, bestätigt auch Andreas Eberhardt aus Weisenheim am Sand.

Was den Landwirten trotzdem Kopfzerbrechen bereitet und was der Spargel zu Saisonbeginn kostet, steht im ausführlichen Artikel.