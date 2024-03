In der Pfalz haben die ersten Landwirte mit der Spargelernte begonnen: In Dudenhofen hat die Familie Zürker am Dienstag den ersten Spargel gestochen, am Mittwoch ging er dann im eigenen Hofladen in den Verkauf. Die Spargelstangen sind unter drei Schichten Folie herangereift. Laut Landwirt Roni Zürker habe der warme Februar das Wachstum des Gemüses begünstigt. Damit konnten er und sein Sohn eine Woche früher mit der Ernte anfangen als im vergangenen Jahr. Für die kommenden Wochen wünscht er sich „verhaltene Wärme“, damit Angebot und die erst beginnende Nachfrage zusammenpassen. Die Preise für den ersten Spargel des Jahres sind laut Roni Zürkers Bruder Markus auf demselben Niveau wie im vergangenen Jahr. Los geht es bei ihm mit Bruchspargel ohne Köpfe für vier Euro pro Kilo. Mehr dazu lesen Sie hier.